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Establishment of indirect wholly-owned subsidiary, Heliconia Investment Limited

28 Apr 2004 Back

Singapore, 28 April, 2004 The Board of Directors of CapitaLand Limited ("CapitaLand") wishes to announce the establishment of the following indirect wholly-owned subsidiary incorporated in Singapore:-

Name : Heliconia Investment Limited

Principal Activity : Investment holding company

Authorised Capital : S$1,000,000 divided into 1,000,000 ordinary shares of S$1 each

Paid-Up Capital : S$2 divided into 2 ordinary shares of S$1 each.

Heliconia is a wholly-owned subsidiary of CapitaLand Financial Investments Pte. Ltd., itself an indirect wholly-owned subsidiary of CapitaLand.

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