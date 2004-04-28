News
Establishment of indirect wholly-owned subsidiary, Heliconia Investment Limited
Singapore, 28 April, 2004 The Board of Directors of CapitaLand Limited ("CapitaLand") wishes to announce the establishment of the following indirect wholly-owned subsidiary incorporated in Singapore:-
Name : Heliconia Investment Limited
Principal Activity : Investment holding company
Authorised Capital : S$1,000,000 divided into 1,000,000 ordinary shares of S$1 each
Paid-Up Capital : S$2 divided into 2 ordinary shares of S$1 each.
Heliconia is a wholly-owned subsidiary of CapitaLand Financial Investments Pte. Ltd., itself an indirect wholly-owned subsidiary of CapitaLand.