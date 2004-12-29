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Establishment of Indirect wholly-owned subsidiary, CapitaRetail IH Investment Pte Ltd

29 Dec 2004 Back

The Board of Directors of CapitaLand Limited (“CapitaLand”) wishes to announce the establishment of the following indirect wholly-owned subsidiary incorporated in Singapore:-Name : CapitaRetail IH Investments Pte. Limited (“CRIHIPL”)Principal Activity : Investment in retail property in JapanAuthorised Share Capital : S$100,000 divided into 100,000 ordinary shares of S$1 eachIssued and Paid-Up Share Capital : S$2 comprising 2 ordinary share of S$1CRIHIPL is a wholly-owned subsidiary of CapitaRetail Japan Fund Private Limited, itself a wholly-owned subsidiary of CapitaLand.

By Order of the BoardNg Chooi PengAssistant Company Secretary29 December 2004

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