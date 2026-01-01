凯德国际可持续发展创新挑战赛再一次推进城市环境中的可持续发展合作！
城市环境能否成为气候变化解决方案的一部分？
凯德是亚洲最大的多元化房地产集团之一。他们这项国际挑战将有多达10位杰出的创新者有机会向全球观众展示他们的创新，接受国际专家的指导，并获得超过100万新币的测试费用在全球选定的凯德物业试点全部被筛选的创新。创新有机会在凯德集团全球40多个国家的260多个城市实施，为创新者提供了扩大解决方案规模的机会。
创新是凯德集团实现可持续发展目标的关键杠杆。凯德可持续X挑战赛 （CSXC）为全球初创企业提供了一个独特的机会在我们的物业测试他们的可持续发展创新，同时利用行业专业知识将他们的解决方案商业化并扩大规模。
随着我们启动第四季CSXC，我们将加深与租户的互动，与他们合作，在他们的空间中试点CSXC创新。我们希望这将有助于提高他们的可持续发展绩效，并利用创新创造一个更可持续的环境。"
- Mr Vinamra Srivastava, 凯德投资首席可持续发展官兼可持续投资官
观看CSXC第四季虚拟信息分享会！
错过了我们的虚拟信息分享会？别担心，您可以观看录像。录像中我们分享挑战目标和声明，与两位CSXC 2023决赛选手进行了现场炉边对话 ，并回答了观众的尖锐问题！
由CSXC白金合作伙伴新加坡绿色建筑委员会组织
凯德可持续发展X挑战赛为创新者提供了一个与我们合作使城市环境更具气候适应性和资源效率的机会，包括：
- 在凯德遍及全球 40 余个国家、260 多个城市的精选物业中试点、检验和实施创新方案，总数超过100万新币的试点资金。
- 在战略和方法层面获得专家指导，进军本地和全球市场。
- 为凯德遍及全球的零售、办公、住宿、商业园区、工业、物流、自助仓储、数据中心和开发/建筑工地等资产类型实施前瞻性解决方案。
7 Challenge Statements
7 挑战声明
时间表概述
主办方保留随时更改挑战赛单轮比赛时长的权利，无需提供任何理由。
此类修改将在更改之前传达给参与者。