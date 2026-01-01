CapitaLand Group
Explore By Interest

Global

English

About Us
Our Impact
Media
Careers
Contact Us

Global

English

About Us
Our Impact
Media
Careers
Contact Us

Global

English

Modal Title

Dividend Information

Financial Year Ex Date Payment Date Dividend Per Share (cents) Type
2020 4 May 2021 18 May 2021 9 Ordinary
2019 7 Jul 2020 20 Aug 2020 12 Ordinary
2018 23 Apr 2019 7 May 2019 12 Ordinary
2017 8 May 2018 18 May 2018 12 Ordinary
2016 2 May 2017 12 May 2017 10 Ordinary
2015 25 Apr 2016 9 May 2016 9 Ordinary
2014 7 May 2015 18 May 2015 9 Ordinary
2012 3 May 2013 17 May 2013 7 Ordinary
2011 7 May 2012 22 May 2012 2 Special
6 Ordinary
2010 9 May 2011 26 May 2011 6 Ordinary
2009 26 Apr 2010 13 May 2010 5 Special
5.5 Ordinary
2008 6 May 2009 22 May 2009 1.5 Special
5.5 Ordinary
2007 7 May 2008 23 May 2008 7 Special
8 Ordinary
2006 9 May 2007 28 May 2007 5 Special
7 Ordinary
2005 9 May 2006 26 May 2006 12 Special
6 Ordinary
2004 6 May 2005 25 May 2005 1 Special
5 Ordinary
2003 14 Apr 2004 30 Apr 2004 4 Ordinary
2002 14 May 2003 30 May 2003 5 Ordinary
2001 9 May 2002 31 May 2002 3 Ordinary
2000 9 May 2001 31 May 2001 2 Ordinary

CapitaLand Scrip Dividend Scheme

Learn more about our Scrip Dividend Scheme here.

Overseas Shareholders who wish to participate in our Scrip Dividend Scheme, please update your mailing address as below.

  1. Overseas Shareholders (not being Depositors) may download a copy of the change of address notification form. Please click here to download the form.
  2. Overseas Shareholders, who are Depositors, may update their mailing address for corporate action via CDP Internet Service or submit a written request to CDP. More information can be found at https://investors.sgx.com/.