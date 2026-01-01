Dividend Information
|Financial Year
|Ex Date
|Payment Date
|Dividend Per Share (cents)
|Type
|2020
|4 May 2021
|18 May 2021
|9
|Ordinary
|2019
|7 Jul 2020
|20 Aug 2020
|12
|Ordinary
|2018
|23 Apr 2019
|7 May 2019
|12
|Ordinary
|2017
|8 May 2018
|18 May 2018
|12
|Ordinary
|2016
|2 May 2017
|12 May 2017
|10
|Ordinary
|2015
|25 Apr 2016
|9 May 2016
|9
|Ordinary
|2014
|7 May 2015
|18 May 2015
|9
|Ordinary
|2012
|3 May 2013
|17 May 2013
|7
|Ordinary
|2011
|7 May 2012
|22 May 2012
|2
|Special
|6
|Ordinary
|2010
|9 May 2011
|26 May 2011
|6
|Ordinary
|2009
|26 Apr 2010
|13 May 2010
|5
|Special
|5.5
|Ordinary
|2008
|6 May 2009
|22 May 2009
|1.5
|Special
|5.5
|Ordinary
|2007
|7 May 2008
|23 May 2008
|7
|Special
|8
|Ordinary
|2006
|9 May 2007
|28 May 2007
|5
|Special
|7
|Ordinary
|2005
|9 May 2006
|26 May 2006
|12
|Special
|6
|Ordinary
|2004
|6 May 2005
|25 May 2005
|1
|Special
|5
|Ordinary
|2003
|14 Apr 2004
|30 Apr 2004
|4
|Ordinary
|2002
|14 May 2003
|30 May 2003
|5
|Ordinary
|2001
|9 May 2002
|31 May 2002
|3
|Ordinary
|2000
|9 May 2001
|31 May 2001
|2
|Ordinary
CapitaLand Scrip Dividend Scheme
Learn more about our Scrip Dividend Scheme here.
Overseas Shareholders who wish to participate in our Scrip Dividend Scheme, please update your mailing address as below.
- Overseas Shareholders (not being Depositors) may download a copy of the change of address notification form. Please click here to download the form.
- Overseas Shareholders, who are Depositors, may update their mailing address for corporate action via CDP Internet Service or submit a written request to CDP. More information can be found at https://investors.sgx.com/.