CapitaLand Group
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News

Notice Of A Director's (Including A Director Who Is A Substantial Shareholder) Interest And Change In Interest

12 Jan 2009 Back
Part I
1. Date of notice to issuer 12/01/2009
2. Name of Director James Koh Cher Siang
3. Notice Type Notice of a Director's (including a director who is a substantial shareholder) Interest and Change in Interest.
Part II
1. Date of change of Deemed Interest 06/12/2008
2. Name of Registered Holder Evonne Tay Chen Eng (spouse)
3. Circumstance(s) giving rise to the interest or change in interest # Others

Deemed interest through spouse, upon marriage on 6 December 2008. The shares/units were held by spouse prior marriage.
4. Information relating to shares held in the name of the Registered Holder
 
No. of Shares held before the change 0
As a percentage of issued share capital 0 %
No. of Shares which are subject of this notice 3,000
As a percentage of issued share capital 0.0001 %
Amount of consideration (excluding brokerage and stamp duties) per share paid or received 0
No. of Shares held after the change 3,000
As a percentage of issued share capital 0.0001 %
Part III - Not Required
Part IV
1. Holdings of Director, including direct and deemed interest :
 
  Direct Deemed
No. of shares held before the change 21,340 0
As a percentage of issued share capital 0.0008 % 0 %
No. of shares held after the change 21,340 3,000
As a percentage of issued share capital 0.0008 % 0.0001 %
Footnotes % of share capital is based on 2,823,506,300 issued shares as at 9 January 2009.

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