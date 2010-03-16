CapitaLand Group
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Meeting Schedule For AGM

16 Mar 2010 Back
Date and Time 16 Apr 2010 10:00 AM
Company CAPITALAND LIMITED
Venue STI AUDITORIUM, 168 ROBINSON ROAD, LEVEL 9, CAPITAL TOWER, SINGAPORE 068912

 


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