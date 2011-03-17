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CapitaMalls Asia Limited - "CapitaMalls Malaysia Trust ("CMMT") - (i) Proposed Acquisition Of Gurney Plaza Extension Property; (ii) Proposed Placement Of Up To 167.1 Million New Units In CMMT; (iii) Proposed Exemption For CMMT Investment Limited From The Obligation To Make A Mandatory Takeover Offer On All Units In CMMT; (iv) Proposed Placement Of Up To 69.7 Million New Units To CMMT Investment Limited; (v) Proposed Placement Of New Units To Institutional Investors Representing The Public; (vi) Proposed Authority To Allot And Issue New Units Of Up To 20% Of The Approved Fund Size Of CMMT; And (vii) Proposed Increase In The Existing Approved Fund Size Of CMMT"
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.
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