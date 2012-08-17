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CapitaMalls asia limited - "CapitaMalls Asia Treasury Limited Prices S$250,000,000 3.70% Fixed Rate Notes Due 2022 to Be Issued Pursuant To The S$2,000,000,000 Euro-Medium Term Note Programme Unconditionally And Irrevocably Guaranteed By CapitaMalls Asia Limited"
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.
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