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CapitaMalls Asia Limited - "Presentation Slides - Debt Investor Luncheon - 4 January 2012"
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.
CapitaLand Group
With a solid business ecosystem, we deliver long-term sustainable value to our stakeholders.
Global
English
CapitaLand Group
With a solid business ecosystem, we deliver long-term sustainable value to our stakeholders.
Global
English
CapitaLand Group
With a solid business ecosystem, we deliver long-term sustainable value to our stakeholders.
Global
English
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.