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CapitaMalls Asia Limited - "CapitaMalls Malaysia Trust ("CMMT") - Proposed Authority To Allot And Issue Up To 353,607,640 New Units Of CMMT, Representing Up To 20% Of The Existing Fund Size Of CMMT Pursuant To Clause 14.03 Of The Securities Commission Malaysia's Guidelines On Real Estate Investment Trusts"
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.
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