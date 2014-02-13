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CapitaMalls Asia Limited - "Property Details"

13 Feb 2014 Back

CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued an announcement on the above matter, as attached for information.


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  1. Attachment 1 (Size: 92,671 bytes)
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