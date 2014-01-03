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CapitaMalls Asia Limited - "Proposed Sale Of Office Strata Units In Westgate Tower"
CapitaLand Limited's subsidiary, CapitaMalls Asia Limited, has today issued announcements and a joint news release on the above matter, as attached for information.
Attachments
- Announcement - English Version (Size: 70,434 bytes)
- Announcement - Chinese Version (Size: 250,952 bytes)
- Press Release - English Version (Size: 83,167 bytes)
- Press Release - Chinese Version (Size: 178,780 bytes)
- CMT (Size: 153,939 bytes)