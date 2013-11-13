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CapitaMalls Asia Limited, CapitaMall Trust And CapitaCommercial Trust - "Presentation Slides For Morgan Stanley Twelfth Annual Asia Pacific Summit To Be Held In Singapore From 13 November 2013 To 14 November 2013"
CapitaLand Limited's subsidiaries, CapitaMalls Asia Limited, CapitaMall Trust Management Limited (the manager of CapitaMall Trust) and CapitaCommercial Trust Management Limited (the manager of CapitaCommercial Trust), have today issued announcements on the above matter, as attached for information.
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